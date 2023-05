Il Napoli conquista il suo 3° Scudetto: l'Albo d'Oro della Serie A

Grandissima impresa dei ragazzi di Spalletti che, grazie al pareggio alla Dacia Arena di Udine, riportano lo Scudetto a Napoli 33 anni dopo l'ultima volta. Era la stagione 1989-90, c'erano Maradona, Careca, Alemao, Ferrara, Mauro, Fusi, Baroni - che siglò il gol decisivo - Alberto Bigon in panchina e Luciano Moggi direttore generale, che pescò un giovane Zola dalla Torres. Tre anni prima ancora, nel 1986-87, il primo storico trionfo di Ottavio Bianchi. Di seguito l'Albo d'Oro completo della competizione: in testa, al netto dei due discussi titoli revocati per Calciopoli, c'è la Juventus, il Napoli stacca Lazio e Fiorentina ed aggancia la Roma.