Lapo Elkann: Complimenti Napoli, voglio una Juve che gli sfili lo Scudetto

Il Napoli pareggia ad Udine e si laurea matematicamente Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Tanti i complimenti per il club azzurro dalle altre squadre della Serie A, in particolare della Juventus che dopo il triplice fischio alla Dacia Arena ha twittato: "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!". Anche Lapo Elkann, fratello del patron del club bianconero, ha commentato con un cinguettio il successo degli uomini di Luciano Spalletti.