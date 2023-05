Diretta Roma-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 18, allo stadio Olimpico, Roma e Inter si affrontano in un big match importantissimo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Giallorossi e nerazzurri, infatti, sono invischiati nella lotta per i primi quattro posti. La formazione di José Mourinho, reduce dai pareggi per 1-1 contro Milan e Monza, è attualmente settima in classifica con 58 punti, gli stessi di Milan e Atalanta. Quella di Simone Inzaghi, invece, dopo un periodo complicatissimo nel quale ha raccolto quattro sconfitte (Spezia, Juve, Fiorentina e Monza) e un pareggio (Salernitana), sembra aver ritrovato smalto e ha vinto le ultime tre mettendo ko Empoli (3-0), Lazio (3-1) e Verona (6-0) e salendo al quarto posto a quota 60. Quella di stasera sarà una sfida importantissima per il quarto posto e arriva a pochi giorni dagli impegni europei che vedranno l'Inter sfidare il Milan nell'andata dell'euroderby di Champions League (mercoledì 10 maggio) e la Roma affrontare il Bayer Leverkusen nel primo atto della semifinale di Europa League (giovedì 11 maggio). L'imperativo, però, è solo uno: vietato distrarsi, il big match dell'Olimpico potrebbero rivelarsi determinante per gli obiettivi stagionali delle due formazioni.