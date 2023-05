Diretta Milan-Lazio ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Dopo il passo falso con la Cremonese, si torna alle certezze. Le alternative hanno mancato l’ennesima opportunità e adesso Stefano Pioli si affida a chi ha portato il Milan prima allo scudetto e poi alla semifinale di Champions. Per centrare il fondamentale quarto posto, c’è bisogno della coppia d’oro Olivier Giroud e Rafael Leao tornato in formato top player (e Mvp del campionato). Fiato corto e qualche big senza benzina, vedi Zaccagni e Luis Alberto, ma la Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca dello strappo decisivo per blindare un secondo posto molto prezioso. La formazione biancoceleste non esce vittoriosa dal ‘Meazza’ rossonero dal 2019, l’ultima volta venne strapazzata 4-0 in Coppa Italia, con il tecnico laziale che deve invertire assolutamente il trend se non vuole vedere passare il treno Champions.