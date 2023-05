Serie A in chiaro il sabato sera? Il bando dei nuovi diritti tv

Il bando della Serie A più variegato di sempre, con il debutto della possibilità di una partita in chiaro che verrebbe trasmessa il sabato sera. Per la vendita dei diritti tv nazionali del prossimo ciclo, al via dalla stagione 2024-25, la Lega ha presentato ai club otto pacchetti nell’assemblea aperta dall’applauso ad Aurelio De Laurentiis per lo scudetto conquistato dal Napoli. Una formula prevede la vendita di tutto il prodotto al maggior numero possibile di operatori, quindi in totale condivisione. Gli altri schemi calibrano vari livelli di esclusiva del numero delle gare di ogni giornata che possono essere acquistate da due broadcaster: da nove al primo offerente e una al secondo, a otto e due, e così via. In una di queste combinazioni è prevista per la prima volta la trasmissione in chiaro della partita del sabato sera in esclusiva. Ogni pacchetto è modulato in tre, quattro o cinque anni di durata, come consentito dalla modifica alla Legge Melandri. Il bando non è stato approvato per la necessità di cambiare lo statuto per vendere collettivamente anche i diritti di archivio (attesi 50-60 milioni in più da questa novità). Il semaforo verde dovrebbe accendersi nella prossima assemblea, che è stata fissata per il 16 maggio.