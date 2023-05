Diretta Atalanta-Juventus ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BERGAMO - Il lunch match della 34ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte Atalanta e Juventus. Quella del Gewiss Stadium è una tappa fondamentale per entrambe le formazioni, alle prese con la lotta per il quarto posto che alla fine del campionato significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Dea di Gian Piero Gasperini, dopo un periodo di flessione, sembra aver ingranato la marcia e nelle ultime tre partite ha fatto bottino pieno piegando Roma (3-1), Torino (2-1) e Spezia (3-2). I bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, grazie al sucesso per 2-1 nel turno infrasettimanale firmato Paredes, al primo gol bianconero, e Vlahovic, in rete dopo un digiuno di 11 turni, contro il Lecce, hanno interrotto una serie di quattro partite senza vittorie (tre sconfitte e un pari al Dall'Ara contro il Bologna). Qualora dovessero arrivare altri tre punti, la Vecchia Signora scavalcherebbe la Lazio, sconfitta 2-0 al Meazza contro il Milan ieri, e balzerebbe al secondo posto. L'Atalanta, invece, vincendo oggi aggancerebbe i rossoneri al quinto posto a quota 61, a -2 dall'Inter quarta vittoriosa ieri all'Olimpico per 2-0 contro la Roma grazie alle reti di Dimarco e Lukaku. All'andata finì con un pirotecnico 3-3.