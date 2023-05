Diretta Torino-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Una sfida che può portare a qualcosa di molto succulento perché in ballo è tornato l’ottavo posto e quindi la concreta possibilità di andare in Conference League. Fiorentina, Bologna e Udinese hanno rallentato, il Monza invece no. E il Torino si è rimesso sotto tiro. Ecco perché il match contro i brianzoli è tutt’altro che facile e scontato, visto che in questo momento la formazione di Palladino ha le stesse ambizioni di quella granata. Per l’occasione, Ivan Juric non avrà a disposizione Schuurs, che deve smaltire un problema muscolare, e Singo, squalificato. Ottenere il sesto risultato utile consecutivo e chiudere la stagione tra le prime dieci in classifica, traguardo straordinario per una neopromossa, Palladino spiega: "Sono concentrato su queste cinque partite, vogliamo finire bene. Non voglio distrazioni, voglio fare bene questo finale di stagione. Stiamo realizzando qualcosa di magico, entrare nelle prime 10 sarebbe qualcosa di unico".