Diretta Napoli-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Dopo la festa per lo scudetto conquistato nel turno infrasettimanale grazie all'1-1 della Dacia Arena contro l'Udinese, Napoli si prepara ad accogliere i propri beniamini che alle 18 affrontano la Fiorentina nel 34° turno del campionato di Serie A. Il Maradona farà da passerella ai campioni d'Italia che hanno portato il tricolore a casa dopo 33 anni d'attesa. In campo, però, sarà gara vera. La Viola di Vincenzo Italiano, poi, in settimana sfiderà il Basilea nell'andata delle semifinali di Conference League. Agguantato il titolo con ben cinque turni d'anticipo, quello degli azzurri è stato un campionato straordinario, mai messo in discussione, frutto di 25 vittorie, 5 pareggi e appena 3 ko. Nessuno è riuscito a mantenere il ritmo della banda di Luciano Spalletti che ha realizzato un sogno cullato ormai da troppo tempo.