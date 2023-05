Diretta Lecce-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - "Mancano cinque partite, manca sempre meno alla fine del campionato e sono tutte importanti. Questa è una tappa fondamentale. Siamo in Serie A da un anno, siamo nella parte più decisiva del campionato. Vogliamo far bene. Con la squadra ragioniamo su quello che abbiamo davanti, non bisogna fare calcoli, servirà una prestazione di altissimo livello, non solo in questa partita ma anche nelle prossime". Marco Baroni, tecnico del Lecce, presenta la decisiva sfida salvezza contro il Verona e avverte i suoi sul pericolo di affrontare una squadra ferita dopo l'ultimo turno di campionato. Le 6 reti al Bentegodi subite dalla formazione di Zaffaroni contro l'Inter nell'ultimo turno, portano l'Hellas al Via del mare con tanta voglia di riscattarsi e la possibilità, in caso di non sconfitta, di abbandonare il terzultimo posto condiviso al momento con lo Spezia.