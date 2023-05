Milan-Lazio e Roma-Inter, le pagelle: voti e giudizi

TORINO - Milano batte Roma 2-0 e la lotta Champions è più viva che mai. Questo il verdetto del doppio big match con vista sull'Europa giocato tra il capoluogo lombardo e la capitale. A San Siro, il Milan di Pioli si rilancia in zona quarto posto superando la Lazio di Sarri con un netto 2-0 firmato Bennacer-Theo Hernandez, all'Olimpico l'Inter di Simone Inzaghi si impone con lo stesso risultato sulla Roma di Mourinho grazie alle reti di Dimarco e Lukaku. La classifica promette una finale caldissimo per pochi posti disponibili, intanto il 34° turno è tutto per le due formazioni meneghine che si preparano anche per l'euroderby di Champions. Ecco le pagelle dei due match.