Moviola Atalanta-Juve: metro Doveri su Fagioli-De Roon. Soppy, mai rigore

Per Atalanta-Juve l'autorevolezza di Doveri sembra essere stata la scelta giusta da un punto di vista arbitrale, visto l'elevato tasso di intensità e agonismo della gara del Gewiss Stadium. Il fischietto di Roma è vicino all'azione in due episodi a stretto giro di lancette nel primo tempo della gara, quello che coinvolge De Roon e Fagioli in area bergamasca e quello subito dopo su Milik a ridosso dei sedici metri.