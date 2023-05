Diretta Empoli-Salernitana ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Il lunedì della 34ª giornata del campionato di Serie A si apre ad Empoli con i padroni di casa che sfidano la Salernitana in uno scontro diretto tra squadre "quasi salve". I toscani e i campani sono appaiati a 35 punti (a +8 sullo Spezia 17°) che potrebbero essere già sufficienti per ufficializzare la permanenza in Serie A ma entrambi gli allenatori non vogliono fare calcoli e chiudere presto la pratica: "Sappiamo che dobbiamo fare i punti necessari a salvarsi perché questo ci consente di dipendere da noi e basta. La nostra strada deve essere questa. Venivamo da un momento complicato e una partita non può cambiare le cose. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e di aver lasciato alle spalle questo momento" dice Zanetti. Mentre Sousa: "Il futuro non deve essere una preoccupazione, adesso siamo concentrati soltanto su questa partita e poi sulle altre quattro gare che verranno da qui alla fine della stagione. Dobbiamo semplicemente pensare a noi stessi e continuare a fare bene". L'Empoli è tornato al successo nell'ultimo turno (3-1 contro il Bologna) dopo 3 sconfitte consecutive mentre la Salernitana è in striscia positiva da 10 partite filate (2 vittorie e 8 pareggi).