Diretta Sassuolo-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Sassuolo ospita il Bologna per il 34° turno di Serie A. I neroverdi vengono dalla sconfitta sul campo della Lazio ma hanno vinto le ultime due partite casalinghe, contro Empoli e Juventus, e condividono la tredicesima posizione in classifica con l'Udinese. I rossoblù invece sono undicesimi in graduatoria con 45 punti e hanno rimediato appena un punto nelle ultime tre giornate, pareggiando con la Juve e perdendo contro Empoli e Verona.