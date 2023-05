La Samp è in B: 2-0 Udinese con Pereyra e Masina. Salernitana ko a Empoli

Serie A: calendario, risultati, classifica, tabellini e statistiche

Udinese-Sampdoria 2-0

L'Udinese parte sparata. Pereyra crossa per Nestorovski, colpo di testa alzato da Ravaglia sopra la traversa. Poi, al 9', Augello calcia male un angolo, Ebosele raccoglie la sfera e si fa 70 metri palla al piede, vede il taglio di Pereyra, pallonetto dell'attaccante bianconero ed 1-0. Udinese vicina al raddoppio al 21' quando Ebosele fa tutto da solo poi appoggia a Thauvin, tiro deviato da Ravaglia oltre la traversa. Un colpo di testa di Becao (22'), su angolo di Lovric, finisce sul fondo non di molto. Zeegelaar rischia l'espulsione per aver atterrato, da ultimo uomo, Gabbiadini. Un fuorigioco salva il giocatore dei friulani. Al 34' arriva il raddoppio dell'Udinese. Lovric crossa, Masina sorprende Gunter ed incorna in maniera vincente. Quagliarella è servito poco e male, Ravaglia ferma un tiro di Pereyra (46') in chiusura di primo tempo. Nella ripresa Zanoli impegna Silvestri (7'), Djuricic calcia fuori da due passi. Quagliarella sfiora la traversa (11'), Gabbiadini colpisce il palo (12'), poi la gara si spegne, l'Udinese controlla senza altri sussulti. Nel finale, a giochi fatti, quattro sostituzioni tutte insieme per la Sampdoria che retrocede, mestamente, in serie B.