Plusvalenze Juventus, Carnevali: “Ci saranno altre società coinvolte"

TORINO - Il tema plusvalenze tiene banco in Serie A con il coinvolgimento della Juventus che ha visto prima perdere 15 punti in campionato, poi riconquistarli fino alle ultime novità che parlano di una nuova penalizzazione per i bianconeri che di sicuro arriverà . Il 22 maggio si torna dalla Corte Federale della Figc , ma intanto sul caso plusvalenze è intervenuto a 'il Foglio Sportivo a San Siro', l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali che avverte: "Di società ne sono state coinvolte tante e penso ce ne saranno ancora di più. Parlare di calcio oggi dà una visibilità importante. Noi non siamo preoccupati, penso la procura federale farà il suo percorso. L'importante è fare le cose con correttezza".

Sassuolo, Carnevali e il mercato per Frattesi

No preoccupano le plusvalenze in casa Sassuolo, ma il mercato estivo con tanti big nel mirino delle grandi e non solo. Carnevali spiega: "Frattesi? E' uno dei giocatori più richiesti da club italiani e anche dalla Premier League. Anche per Berardi, abbiamo avuto in passato tante offerte e se si ripresenteranno faremo le giuste vaultazioni".