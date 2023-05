Lite Mourinho-Serra, improcedibile il deferimento per l'arbitro

Lite Mourinho-Serra: cosa è accaduto

Non si procederà dunque con il deferimento di Marco Serra che era stato accusato Josè Mourinho per le parole rivoltegli durante Cremonese-Roma. Il match, deciso su rigore da Ciofani, aveva segnato il primo successo in Serie A degli uomini di Ballardini in stagione, ma la sfida era stata accesa dopo il rosso allo Special One da parte del direttore di gara, con la furia del portoghese nei confronti del quarto uomo Serra. Al termine della gara Mourinho aveva dichiarato in vista dell'impegno contro i bianconeri di Allegri: "Per me è difficile stare fuori contro la Juventus, Serra è di Torino ma non penso che ci sia qualcosa in mezzo", gara poi condotta dal tecnico in panchina per la sospensione momentanea della squalifica.