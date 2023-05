Diretta Lazio-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Ad aprire la 35ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Lazio e Lecce. I biancocelesti di Maurizio Sarri stanno vivendo un periodo complicato e hanno perso tre delle ultime quattro partite. Dopo il ko interno contro il Torino (1-0 firmato Ilic), infatti, è arrivata la sconfitta in rimonta del Meazza contro l'Inter (3-1), seguita dalla vittoria per 2-0 tra le mura amiche contro il Sassuolo e dall'altra caduta a San Siro contro il Milan (2-0). Nonostante ciò, però, i capitolini sono ancora terzi in classifica a quota 64, ma nelle ultime quattro giornate dovranno stare attenti all'assalto delle milanesi, con la squadra di Simone Inzaghi a -1 e quella di Stefano Pioli a -3. Ma "Se Atene piange, Sparta non ride". I salentini, infatti, sono reduci dalle sconfitte contro Juventus (2-1) e Verona (1-0), e lo Spezia terzultimo è ora a -4. La squadra di Baroni ha perso nove delle ultime 11 sfide, un bilancio negativo che mette a rischio una salvezza che a metà stagione sembrava già acquisita.