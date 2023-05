Diretta Salernitana-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - La Salernitana di Paulo Sousa a caccia di punti salvezza, l'Atalanta di Gasperini in piena corsa per la Champions League. Motivazioni differenti, ma stimoli altissimi per entrambe le squadre che si affrontano oggi alle 15 all'Arechi di Salerno, nel primo match di questo sabato di Serie A. Chiede coraggio ai suoi il tecnico portoghese: "Io voglio una Salernitana ambiziosa, orgogliosa, desiderosa di essere protagonista. Poi si può vincere e si può perdere, ci mancherebbe. L'identità non deve mai venire meno, deve essere il nostro passaporto".