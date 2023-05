Diretta Inter-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Va a caccia di tre punti fondamentali per la corsa Champions, l'Inter di Simone Inzaghi, che però per forza di cose sarà condizionata dal derby con il Milan di martedì, match di ritorno della storica semifinale di coppa. Prima però c'è il Sassuolo di Dionisi da affrontare, una squadra che non ha nulla da chiedere alla propria classifica ma che non intende passare per vittima sacrificale: "Sappiamo che sarà molto difficile - ha detto l'allenatore dei neroverdi - ma anche molto stimolante perché giochiamo con una delle favorite, una delle più forti del nostro campionato, semifinalista di Champions, questo la dice lunga sul loro valore. Siamo motivati, sapendo che partiamo sfavoriti".