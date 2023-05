Napoli, Spalletti e il futuro: "Parlerà la società". E sui 91 punti di Sarri...

NAPOLI - Viene applaudito dai presenti in sala stampa, Luciano Spalletti alla vigilia del match contro il Monza dove il Napoli vorrà centrare il secondo successo consecutivo dopo la conquista dello Scudetto. In casa degli azzurri è tempo di programmare il futuro con l'incontro tra De Laurentiis e il tecnico di Certaldo che speiga: "Fare riunione nei ristoranti di Napoli non è facile, si è sempre con la bocca piena di cose bellissime, ma quello che è venuto fuori è tutto molto chiaro ma i dettagli è giusto li esponga la società quando riterrà opportuno. Non posso passare avanti, tutte le domande su questa cosa avranno la stessa risposta. Ne parlerà la società, quando vorrà, è corretto così. Io posso solo continuare a lavorare ed a finire nel migliore dei modi il lavoro". Non svela nulla Spalletti che sul calcio giocato prova a fissare un obiettivo: "91 punti di Sarri? Sì, bisogna giocarsi le partite, è lì che ritroviamo il nostro lavoro, l'affetto di tutti gli sportivi, ci saranno stadi pieni da tutte le parti con pezzi di cuore azzurro dove noi passeremo per cui bisogna far bene. E' un passaggio difficile, nuovo, dobbiamo alternare festeggiamenti, come giusto che sia, ma anche giocare un buon calcio come giusto fare anche se abbiamo chiuso in anticipo questo discorso. Ho trovato perfetto quanto fatto con la Fiorentina dopo due notti di festeggiamenti, tutti si aspettavano una squadra più scarica".