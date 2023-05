Spezia-Milan: Esposito, un gol da vero interista

È sempre derby. Lo è per il Milan che rischia di perdere l’Europa. In campionato come in Champions League. Rischia anche per colpa di Salvatore Esposito. Uno che nell’Inter ci è cresciuto, ci ha giocato. Uno che contro il Milan ha segnato la sua prima rete in Serie A. Una rete bella, su punizione con la palla che finisce sotto l’incrocio, dove nemmeno Mike Maignan non può arrivare. Nemmeno volando e lui si solito vola. «È un gol che ho sempre sognato sin da bambino: devo ancora realizzare ciò che è accaduto. Ad un mio amico milanista avevo detto che avrei segnato contro la sua squadra». Una sconfi tta che mette in crisi il Milan e la sua classifica. Perché il ritorno in Champions League passa dal campionato, dal quarto posto. E oggi Pioli è quinto. E ora il Milan è fuori dall’Europa che conta, quella che riempie San Siro e mette a posto il bilancio. Le facce di Maldini e Massara in tribuna, quelle dei giocatori sotto la Curva Sud in versione trasferta riporta tutti a gennaio in quelle due-tre settimane da Inferno. «Quest’anno abbiamo buttato via tanti punti - ammette scuro in faccia Simon Kjaer - Lo Spezia ha giocato per la vita noi non ci siamo riusciti». Poi sul confronto con i tifosi: «I nostri tifosi da quando abbiamo vinto il campionato mi hanno sorpreso tantissimo per le cose positive. Sono sempre stati vicino a noi. Ho visto anche il Milan tanti anni fa e ci sono sempre stati. Loro sono stati davvero sempre vicini alla squadra».