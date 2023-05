Diretta Verona-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

VERONA - Il lunch match della 35ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte Verona e Torino . Gli scaligeri sono reduci dal successo in trasferta contro il Lecce, una vittoria che ha permesso alla squadra di Zaffaroni di portarsi finalmente fuori dalla zona retrocessione. Il 2-0 dello Spezia contro il Milan nell'anticipo di ieri, però, ha permesso ai liguri di agguantare nuovamente i veneti a quota 30 , pertanto oggi i gialloblù avranno bisogno di fare punti. Dall'altra parte del campo ci sarà un Torino in buono stato di forma: per i granata nelle ultime cinque due vittorie (Lazio e Sampdoria in trasferta), il ko interno contro l'Atalanta, e due pareggi contro Salernitana e nell'ultimo turno Monza.

Verona-Torino: diretta tv e streaming

Verona-Torino, lunch match della 35ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Calcio (201), e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.