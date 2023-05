Diretta Bologna-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Alle ore 18, allo stadio Renato Dall'Ara, il Bologna ospita la Roma nel 35° turno del campionato di Serie A. I giallorossi di José Mourinho, reduci dal successo per 1-0 firmato Bove nell'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (ritorno giovedì in Germania), cercano una vittoria che in campionato manca da quattro giornate. L'ultima volta che sono arrivati i tre punti, infatti, era il 16 aprile, quasi un mese fa, e la Roma batteva 3-0 l'Udinese. Da quella domenica sera sono arrivate le sconfitte contro Atalanta (3-1) e Inter (2-0) e i pareggi per 1-1 contro Milan e Monza. Tornare a vincere oggi sarebbe importantissimo, per agganciare il Milan, sconfitto 2-0 dallo Spezia nell'anticipo di ieri, al quinto posto a quota 61 e portarsi a -4 dalla Lazio. I rossoblù di Thiago Motta, già salvi da diverse giornate, hanno un po' tirato il freno a mano e nelle ultime cinque hanno raccolto tre pari (Milan, Juventus e Sassuolo, tutti per 1-1) e due ko (Verona ed Empoli).