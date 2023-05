Diretta Sampdoria-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Due settimane per ridurre i debiti della Sampdoria e provare a evitare il fallimento. La gara di oggi con l'Empoli sarà la penultima della stagione a Marassi, ma i blucerchiati in questo momento pensano soprattutto alla partita della salvezza societaria. Al club rimane poco tempo per ridurre il rosso ed evitare un'ulteriore situazione devastante, dopo la caduta in Serie B.