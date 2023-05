Sampdoria in B, striscione di protesta contro l'Empoli: "Fuori dai c..."

GENOVA - La Sampdoria è la prima e fin qui unica squadra già retrocessa in Serie B. L'aritmetica è arrivata dopo il ko per 2-0 nel match contro l'Udinese, 23ª sconfitta in campionato. Un'annata disastrosa per la formazione ligure che ha conquistato appena tre vittorie (Cremonese, Sassuolo e Verona). Il cambio in panchina, con Stankovic che ha preso il posto di Giampaolo dopo otto giornate, non ha sortito gli effetti sperati. I problemi societari hanno poi fatto il resto rendendo impossibile conquistare una salvezza di per sè piuttosto complicata. Mentre l'altra parte di Genova, quella rossoblù, festeggia per il ritorno in A dopo appena un anno, quella blucerchiata fa i conti con la retrocessione nella serie cadetta.