Diretta Sassuolo-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Con l’ottavo posto e un potenziale ingresso in Europa alla portata, il Monza viaggia per Reggio Emilia con la consapevolezza che, per continuare a sognare, servono necessariamente i tre punti contro il Sassuolo. Palladino ha lavorato tutta la settimana sull’entusiasmo del gruppo ed è quasi dispiaciuto che il campionato finisca tra tre giornate, perché la formazione biancorossa ha dimostrato di attraversare un vero e proprio momento d’oro. I neroverdi di Dionisi, però, vogliono tornare alla vittoria: "Ci aspetta una partita - ha detto l'allenatore degli emiliani - davvero molto complicata, il Monza è una squadra che sta facendo benissimo. La differenza tra noi e loro è stata nel girone d’andata, quando non siamo stati all’altezza di quello che avremmo potuto fare: ma ci ricordiamo bene la partita di Monza e sappiamo bene che potremo giocarcela, che avremo le nostre possibilità e che dovremo essere capaci di essere cinici negli ultimi metri. Il Monza ha grande qualità tecnica, però noi vogliamo fare bene e tornare a fare risultato: mi aspetto una bella partita".