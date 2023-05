Mourinho deferito dalla Procura Figc per le accuse all’arbitro Chiffi

La procura della Figc ha deferito José Mourinho dopo l'inchiesta aperta a seguito delle parole del tecnico della Roma contro l'arbitro Chiffi. Lo Special One, dopo l'1-1 nella trasferta di Monza segnata dalla risposta di Caldirola al momentaneo vantaggio di El Shaarawy, aveva usato parole forti nei confronti del direttore di gara di Padova: "Il risultato è adatto alla partita, con il peggior arbitro trovato in carriera. E ne ho visti tanti di scarsi. Per me è dura giocare con questo arbitro, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, espelle un giocatore che scivola perché è stanco morto".