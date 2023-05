Diretta Cremonese-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Tre partite per sperare ancora nella permanenza in Serie A. La Cremonese si gioca il tutto per tutto in un incandescente finale di campionato, a partire dalla gara di questo pomeriggio contro il Bologna di Thiago Motta, vera sorpresa della stagione. Un match che sa di ultima spiaggia, perché i grigiorossi si trovano a 24 punti, a 6 lunghezze dalla zona salvezza e con Spezia e Verona appaiati a 30: "È vero - ha detto Davide Ballardini - che ci avviciniamo a partite sempre più decisive, dalle quali sapremo se possiamo ancora competere per rimanere in categoria oppure no, ma è altrettanto vero che giochiamo contro una buona squadra, che ha fatto un ottimo campionato. Sarà un bel banco di prova".