Diretta Atalanta-Verona ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Venti convocati, la Curva Pisani chiusa per i cori a Vlahovic e il recupero di Lookman che bilancia un po' l'assenza di Zapata. L'Atalanta che oggi alle 18 affronterà il Verona con l'obiettivo di riprendere la Roma (+1) dovrà fare i conti con ben 7 assenze e così Gasperini ha convocato anche 3 giocatori della Primavera. Le scelte potrebbero portare ancora la squadra in campo con il 3-4-2-1, in questo caso Pasalic e Koopmeiners alle spalle di Hojlund sarebbero la scelta più logica con Muriel e Lookman pronti a subentrare. Il Verona si gioca ancora la possibilità di salvezza e a Bergamo sarà la prima pericolante a scendere in campo in questa giornata. Forse, per l’importanza dei punti in palio, sarebbe stata opportuna la contemporaneità con le altre gare leagte alla selvezza, ma Zaffaroni presentando la sfida non intende polemizzare: "Quelli relativi alla contemporaneità delle partite con le altre concorrenti alla salvezza sono discorsi su cui ormai bisogna essere bravi ad andare oltre. La realtà è come è, non come vorremmo che fosse". Sul match l’analisi è altrettanto chiara con i gialloblù che si metteranno a specchio contro la Dea nel tentativo di strappare punti pesanti.