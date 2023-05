Diretta Milan-Sampdoria ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il Milan vuole iniziare nel miglior modo possibile questo ultimo trittico di partite di campionato che sono fondamentali per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A partire da quella con la Sampdoria già retrocessa, un'avversaria che Pioli non sottovaluta minimamente: "Dobbiamo giocare da Milan per vincere le ultime tre partite. La delusione è stata tanta, ma tutte le lacrime le abbiamo buttate fuori. Ora ci vuole determinazione per finire bene il campionato. La Sampdoria? Sta giocando con grandissima dignità e orgoglio, è un avversario difficile. Non sto mettendo le mani avanti, ma sta giocando un bel calcio e ha poco da perdere. Se loro giocano con passione e orgoglio, noi cosa dobbiamo fare?".