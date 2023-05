Diretta Torino-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo il successo a Verona il Torino di Ivan Juric ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano (alla panchina numero 100 in viola) reduce dall'impresa a Basilea nel ritorno della semifinale di Conference League. Le squadre sono appaiate a 49 punti (10 e 11° posto) con l'8° momentaneo del Monza nel mirino che potrebbe valere l'accesso all'Europa. Juric sarà in panchina malgrado la febbre che ieri lo ha fermato con il vie Mattia Paro a presentare la partita che vede i rientri importanti di Miranchuk e Sanabria: "Uno scontro diretto molto importante ma non è che se va male gli altri sei punti non contano. Sicuramente se vinci domani metti un bel mattone sull’ottavo posto. Più che altro ci teniamo veramente a far bene e a continuare questo percorso di crescita che stiamo avendo dal punto di vista della squadra. Ci auguriamo che questo porti dei frutti contro un avversario che lotterà anch’egli per l’ottavo posto".