Diretta Udinese-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - La domenica della 36ª giornata si chiude alla Dacia Arena di Udine dove l' Udinese affronta la Lazio con quest'ultima chiamata a vincere dopo il periodo complicato e, soprattutto, dopo il successo del Milan . I rossoneri si sono portati ad un punto dal 4° posto dai ragazzi di Maurizio Sarri che devono riscattare gli ultimi deludenti risultati (una vittoria nelle ultime 5 partite) come il 2-2 casalingo contro il Lecce nell'ultimo turno. L'Udinese dal canto suo ha già dimostrato di essere un avversario ostico specie tra le mura amiche, inoltre il fresco rinnovo di contratto dell'allenatore Andrea Sottil sarà un incentivo in più per i bianconeri di ben figurare dopo il ko a Firenze dell'ultima giornata.

Dove vedere Udinese-Lazio streaming e diretta tv

Udinese-Lazio, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 alla Dacia Arena di Udine, sarà visibile in diretta streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Zeegelaar, Buta, Guessand, Arslan, Semedo, Thauvin, Beto. Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Pafundi, Success. Squalificati: Becao. Diffidati: Lovric, Success, Udogie.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Hysaj, Patric, Pellegrini, Radu, Bertini, Basic, Pedro, Cancellieri. Indisponibili: Cataldi, Romero. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic-Savic.

Arbitro: Pairetto (Nichelino).

Assistenti: Lombardo-Paglardini.

IV uomo: Baroni.

Var: Guida.

Avar: Giua.