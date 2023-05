Diretta Lecce-Spezia ore 12:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Il Lecce e lo Spezia si affrontano al Via del Mare nel match valevole per la 36ª giornata di Serie A. La formazione di Baroni e quella di Semplici sono alla ricerca di punti fondamentali per quanto riguarda il discorso salvezza. I padroni di casa, attualmente al 16º posto in classifica con 32 punti, si trovano a +2 proprio sugli avversari di oggi che invece hanno gli stessi punti del Verona 18º. La partita di oggi ha dunque una grandissima importanza per entrambe le formazioni, che cercheranno la vittoria per allontanarsi dalle ultime tre posizioni della classifica.