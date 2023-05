Diretta Roma-Salernitana ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Il lunedì che chiude la 36ª giornata di campionato lo apre la Roma alle 18:30 ospitando la Salernitana in un match doppiamente importanti per i giallorossi. Rispondere al sorpasso dell'Atalanta per la lotta al 6° posto e, soprattutto per Josè Mourinho, testare le condizioni di Paulo Dybala in vista della finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia (31 maggio). L'argentino dovrebbe giocare dall'inizio, come anche Smalling, per mettere minuti nelle gambe dopo le ultime complicate settimane. Sempre in ottica Budapest Mourinho potrebbe dare un turno di riposo anche ad Abraham, Matic e Pellegrini.