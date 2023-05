Diretta Empoli-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Quella di oggi sarà una giornata importantissima per il futuro della Juventus. Mentre la Corte Federale d'Appello si pronuncerà sulla penalizzazione riguardo l'inchiesta plusvalenze, i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dalla cocente eliminazione in semifinale di Europa League contro il Siviglia, alle ore 20.45 fanno visita all'Empoli al Castellani nel posticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A. A prescindere da quella che sarà la decisione della giustizia sportiva, la Vecchia Signora ha il dovere di conquistare il piazzamento Champions sul campo. Attualmente è seconda il classifica con 69 punti e ha inanellato una striscia di tre vittorie consecutive: dopo il 2-1 interno contro il Lecce, infatti, è arrivato un doppio 2-0 in trasferta contro l'Atalanta e tra le mura amiche contro la Cremonese. Dall'altro lato del campo ci sarà un Empoli che nello scorso turno, grazie al gol allo scadere di Piccoli contro la Sampdoria, ha conquistato la salvezza aritmentica.