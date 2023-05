Totti: "Sentenza Juve cambia tutto. Mourinho, l'Europa League e il futuro"

ROMA - C'è anche Francesco Totti all'evento Frecciarossa alla stazione Termini in vista della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, un match per il quale l'ex capitano della Roma ha una preferenza particolare: "Si affrontano due squadre che hanno meritato di arrivare fino alla fine, che stanno bene fisicamente, hanno altre finali e ci arrivano con la testa giusta. Mi aspetto una bellissima partita. In una partita secca può succedere di tutto, tra le due la favorita dovrebbe essere l'Inter, ma io sarei contento se vincesse la Fiorentina. Magari l'Inter poi può rifarsi in Champions, sarebbe bello". L'evento è anche un'occasione per commentare la nuova classifica dopo la penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juventus: "Dopo la sentenza di ieri sera è cambiato tutto lo scenario, si riapre tutto il discorso Champions e adesso nelle ultime due giornate di campionato. Vedremo chi riuscirà a raggiungere questo prestigioso traguardo".