Giudice sportivo, gli squalificati dopo la 36^ giornata di Serie A

Il Giudice sportivo ha comunicato gli squalificati dopo la 36^ giornata di Serie A e anche alcune multe alle società, tra queste anche la Juventus , per aver " introdotto nell'impianto sportivo e aver utilizzato eslusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)". I bianconeri dovranno pagare una ammenda di 2000 euro per aver lanciato un petardo nel recinto di gioco al 23° della ripresa contro l'Empoli. Sanzionate anche Lecce (4000 euro), Cremonese (7000 euro) e Torino (3000 euro).

Serie A, Giudice sportivo: gli squalificati

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della 36/ama giornata, ha squalificato per un turno undici calciatori. Roberto Gagliardini dell'Inter, Riccardo Orsolini del Bologna e Ruan Tressoldi del Sassuolo, salteranno una giornata per espulsione. Alla lista si sono aggiunti anche i giocatori ammoniti che eranno in diffida: Filippo Bandinelli e Fabiano Parisi dell'Empoli, Luca Caldirola del Monza, David Daniliuc e Norbert Gyomber della Salernitana, Eljif Elmas del Napoli e Destiny Udogie dell'Udinese. Sospesi per un turno anche due assistenti allenatori espulsi nel finale delle rispettive partite: sono Michelangelo Rampulla della Salernitana e Alessandro Dall'Omo del Monza.