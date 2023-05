Samp, ecco che cosa ha in testa il Qatar con Radrizzani

Lunedì 29 maggio, secondo convocazione del Cda doriano, chiamato a esaminare le offerte dei potenziali acquirenti del club; giovedì 1 giugno, pagamento di 13,5 milioni di euro relativo agli stipendi del primo trimestre federale, pena 4 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione; martedì 20 giugno, data ultima per iscriversi al campionato di Serie B, edizione 2023/2024. In tre settimane si deciderà il futuro della Samp. Le notizie incoraggianti sono due. La prima: il via libera della Lega di A all'anticipo del 40 per cento del paracadute, spettante ai blucerchiati per la retrocessione, quindi 10 milioni subito disponibili per pagare gli stipendi. La seconda: l'irruzione, o per meglio dire, il ritorno sulla scena dei qatarioti quali partner di Radrizzani & Manfredi, nel testa a testa con Barnaba. Il che significa che la Samp interessa eccome e, a seconda dell'offerta migliore che verrà presentata, il club può sperare in una proprietà di nuovo degna della sua storia. Il Qatar Sport Investment (QSI) di Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Psg, è uno dei fondi sovrani più ricchi e più liquidi del mondo. Interpellato dal Secolo XIX, dopo l'anticipazione dell'Equipe, il portavoce dell'investitore arabo ha dichiarato: "Non ci sarà nessuna smentita, stiamo valutando degli investimenti. Il QSI sta portando avanti da qualche tempo un progetto di crescita. Lo stiamo facendo nel padel, dove siamo in stretto contatto con il presidente internazionale della Federazione. E lo stiamo facendo nel calcio, seguendo quel concetto di multiproprietà network sempre più diffuso. Siamo entrati recentemente nel Braga, acquisendone circa il 22%. Abbiamo delle situazioni che stiamo osservando in Sudamerica, da un po’ stiamo seguendo il Malaga, in Spagna". All'assemblea di Lega, riunitasi in occasione della finale di Coppa Italia, l'avvocato Romei ha dichiarato: "Non posso dire nulla per scaramanzia, ma abbiamo trovato una soluzione”.