Diretta Sampdoria-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Ad aprire la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A è l'anticipo tra Sampdoria e Sassuolo in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I blucerchiati, già aritmeticamente retrocessi in Serie B, dopo una stagione "disgraziata" giocano l'ultima sfida davanti al proprio pubblico. La squadra di Dejan Stankovic ha dovuto fare i conti con i problemi societari e quelli di campo, con soli 18 punti conquistati in 36 partita, 0,5 a partita di media. Dall'altra parte del campo i neroverdi di Alessio Dionisi, tredicesimi in classifica a quota 44 e reduci da due sconfitte consecutive. Una sfida, dunque, che non conterà per la classifica ma che le due squadre vorranno vincere per chiudere la stagione nel migliore dei modi.