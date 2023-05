Diretta Fiorentina-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - La Fiorentina, finalista di Conference League, ospita la Roma, finalista di Europa League, all'Artemio Franchi nel match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro l'Inter, i viola di Vincenzo Italiano si rituffano in campionato dove inseguono l'ottavo posto distante solamente due punti: la Fiorentina non vince da tre turni ed è reduce dal pari di Torino. I giallorossi, allenati da Jose Mourinho, sono in zona Europa League e un piazzamento in Champions in campionato appare ad oggi un miraggio: la Roma non vince da più di un mese ed è reduce da due pari di fila ottenuti contro Bologna e Salernitana.