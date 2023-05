Fiorentina-Roma 2-1: Mourinho la perde nel finale, ora il Siviglia

La Fiorentina in zona Cesarini conquista un successo casalingo sulla Roma che non racconta una partita che proprio nel finale vive i suoi momenti più emozionanti, con i giallorossi che sprecano il vantaggio, non riescono a gestire il pareggio ed alla fine escono dal campo con zero punti facendo imbufalire Mourinho. Decisiva una rete di Ikoné a 2' dal 90' quando solo 3' prima i padroni di casa erano addirittura sotto nel punteggio. Difficile ripercorrere a pieno la gara andata in scena questo pomeriggio al 'Franchi' soprattutto partendo dal primo tempo che è un dominio pressoché totale della Roma che una volta passata in vantaggio all'11' con El Shaarawy ha il solo grave difetto di non chiudere anticipatamente la partita trovando di fronte anche un grande Cerofolini perfetto in almeno due interventi, prima negando la doppietta all'italo-egiziano, e poi su Belotti, entrambe le volte rimediando a disimpegni errati di Martinez Quarta in giornata nera tanto da essere sostituito, insieme a Biraghi, dopo l'intervallo. Proprio Martinez Quarta e Biraghi sono i co-autori dell'errore della linea difensiva che consente a Belotti di bruciare Venuti, crossare sul secondo palo per Solbakken che trova El Shaarawy per l'uno a zero della Roma.