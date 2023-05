Diretta Salernitana-Udinese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Senza impellenze di classifica ma con il chiaro intento di regalarsi e regalare al pubblico di Salerno una prestazione da incorniciare. Contro l’Udinese, la Salernitana si congederà dai suoi tifosi dopo aver raggiunto senza affanni l’obiettivo fissato ad inizio stagione: "Mi farà piacere - osserva il tecnico - vedere tutte le famiglie di Salerno dentro lo stadio con tanti bambini gioiosi per applaudire il lavoro che i nostri ragazzi stanno facendo in campo. L’Udinese è una squadra che da diversi anni fa cose buone, ha una stabilità nelle infrastrutture e nelle idee che gli permette di vendere giocatori importanti a squadre di alto livello e continuare a crescere. Sono un allenatore di processi e mi piace tantissimo costruire progetti lunghi ma purtroppo gli allenatori dipendono dai risultati che sono una componente variabile". Vuole una prestazione importante invece mister Sottil, dopo l’ultimo periodo senza reti segnate: "Non siamo riusciti a vincere contro la Lazio e, quando si perde, nessuno è contento. Ricominciamo quindi con la rabbia di voler guadagnare punti, dopo una settimana di lavoro intensa, con il giusto spirito. Non torno sulle polemiche dell’ultima gara, è già stato detto tutto, ma la sospensione di Pairetto dimostra i fatti".