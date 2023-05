Diretta Inter-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - I festeggiamenti per la Coppa Italia vinta martedì sono già finiti, l' Inter di Simone Inzaghi prima di tuffarsi nella finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul deve chiudere il discorso qualificazione alla prossima edizione e spera di farlo stasera (basta un punto per l'aritmetica). I nerazzurri scendono in campo 72 ore dopo il successo a Roma contro la Fiorentina ospitando l' Atalanta che ancora crede nel sogno Champions: la Dea infatti è sicura dei Playoffd di Conference League ma sogna in grande al 5° posto a 3 punti dal Milan 4° ma con il tabu San Siro. Infatti Gasperini non ha mai battuto l'Inter a domicilio. Quella di stasera sarà la 134 sfida di sempre tra Inter ed Atalanta con il parziale che recita 65 vittorie dei milanese contro le 24 dei bergamaschi, con 34 pareggi. Negli ultimi 10 incroci sono stati 6 i pareggi tra le due squadre, con l'Inter imbattuta da 8 partite consecutive.

