Diretta Lazio-Cremonese ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - È uno Stadio Olimpico di Roma tutto esaurito (65mila persone), quello che accoglie l'ultima gara casalinga della Lazio di Sarri contro la Cremonese di Ballardini già retrocessa. Ci sarà un clima di festa per celebrare la conquista matematica di un posto in Champions League arrivata in settimana dopo la penalizzazione della Juventus, il decennale della Coppa Italia vinta contro la Roma il 26 maggio 2013 e l'addio al calcio di Stefan Radu, recordman di presenze con la maglia biancoceleste.