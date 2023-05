Diretta Juventus-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri chiude il programma della 37ª giornata ospitando il Milan in un big match che vale l'Europa. Grazie al successo dell'Inter contro l'Atalanta di sabato ai rossoneri (quarti a 64 punti) basta un solo punto per ottenere l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, i bianconeri (settimi a 59 punti) invece con un successo possono tenere ancora accese le speranze fino all'ultima giornata come dichiarato da Allegri nella conferenza stampa della vigilia: "Il risultato finale della stagione dipende da domani. Sappiamo che è una partita difficile perché il Milan ha passato un periodo brutto ma la vittoria contro la Samp gli ha girato il livello psicologico a loro favore. Noi veniamo da due sconfitte a Siviglia e a Empoli che sono brutte. Sta a noi ad avere la forza per ribaltare le cose".