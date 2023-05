Verona, beffa sul finale per la salvezza: 1-1 contro l'Empoli al Bentegodi

Nell'anticipo delle 12:30 il Verona viene beffato dall'Empoli al 96': al Bentegodi finisce 1-1. La rete di Gaich al 61' illude i padroni di casa, ma poi in pieno recupero ci pensa Stojanovic a pareggiare per gli ospiti. Una partita in cui il Verona si dimostra divorato dalla paura e dalla tensione: pareggio giusto alla fine per quanto visto in campo. La squadra di Zaffaroni tende a lasciar palleggiare gli ospiti ricercando poi la via della ripartenza. Su una leggerezza di Luperto arriva la prima occasione del Verona al 14', ma Ngonge spreca con un tiro dal limite poco potente e impreciso. Al 19' è il turno dell'Empoli con Cacace che si ritrova il pallone tra i piedi dopo una mischia in area: il destro del neozelandese viene, però, neutralizzato da Montipo.