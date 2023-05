Napoli, Osimhen non basta a Bologna. Colombo salva il Lecce!

La Serie A si avvicina al termine e ci sono ancora diversi verdetti in bilico. Alla penultima giornata del campionato il Napoli, campione d'Italia da ormai quasi un mese, pareggia 2-2 al Dall'Ara contro il Bologna. La squadra di Thiago Motta, con niente da chiedere alla classifica nelle ultime due giornate, ottiene un punto davanti al suo pubblico rimontando la doppietta del capocannoniere Victor Osimhen, che raggiunge così quota 25 gol in campionato. Il centravanti nigeriano sblocca il risultato al 14' grazie ad un clamoroso regalo di Skorupski, mentre nel secondo tempo è preciso ad incrociare sfruttando l'assist di Bereszynski in seguito ad un errore in fase di impostazione degli avversari. Ad accorciare le distanze ci pensa Ferguson al 63' prima del gol di De Silvestri all'84' per il definitivo 2-2.