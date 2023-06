Diretta Sassuolo-Fiorentina ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Ad aprire l'ultimo turno del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.30 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina. I neroverdi di Alessio Dionisi, reduci dal 2-2 in casa della Sampdoria, chiudono tra le mura amiche una stagione che li ha visti soffrire fino al giro di boa. Berardi e compagni, infatti, come un Diesel sono cresciuti alla distanza invertendo la rotta nella seconda parte. Di fronte ci sarà una Viola che dopo il ko nella finale di Coppa Italia contro l'Inter (2-1) cerca il riscatto nell'ultimo atto della Conference League in programma il 7 giugno a Praga contro il West Ham. La formazione di Vincenzo Italiano, dunque, è chiamata a succedere alla Roma nell'albo d'oro della manifestazione ma intanto vuole chiudere nel migliore dei modi il proprio campionato.