Diretta Cremonese-Salernitana ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Ultima passerella in Serie A per la Cremonese, che saluta la massima divisione davanti ai suoi tifosi, appena un anno dopo averla ritrovata dopo 26 anni di assenza. Allo Zini è in programma l'ultimo appuntamento di campionato, poi si penserà a ricostruire per risalire subito in A. "Abbiamo imparato che per giocare in Serie A devi sempre essere molto serio - ha dichiarato il tecnico grigiorosso Ballardini - avere personalità col pallone tra i piedi, e attenzione quando il possesso ce l'hanno gli altri. La prossima stagione? Qui ci sono le premesse per fare bene". Nel frattempo, però, l'attenzione è tutta sull’incontro con la Salernitana, reduce dall’entusiasmante vittoria ottenuta in rimonta, per 3-2, sull’Udinese. Sousa potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno. Le motivazioni, certo, non saranno proprio altissime, ma chiudere bene potrebbe servire per cominciare al meglio anche la fase di preparazione alla prossima stagione. "La mentalità si costruisce anche attraverso gare come quella di Cremona - spiega Paulo Sousa - che non influiscono sulla classifica ma dicono tanto di chi vuole rimanere in questo progetto. Dobbiamo avere la mentalità di vincere la partite fino alla fine".