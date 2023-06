Diretta Empoli-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Alle ore 21 , allo stadio Carlo Castellani, Empoli e Lazio si affrontano nel 38° e ultimo turno del campionato di Serie A . I toscani di Paolo Zanetti sono reduci da cinque risultati utili consecutivi e nell'ultima partita in casa hanno battuto la Juventus con uno schiacciante 4-1. Un ruolino di marcia che ha permesso ai toscani di conquistare una tranquilla salvezza allontanandosi dalla zona pericolosa. I biancocelesti di Maurizio Sarri , invece, nello scorso turno hanno festeggiato alla grande il ritorno in Champions League e il decennale della vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma battendo 3-2 la Cremonese.

SEGUI EMPOLI-LAZIO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Empoli-Lazio: diretta tv e streaming

Empoli-Lazio, gara valida per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 21 allo stadio Carlo Castellani di Empoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e Sky Zona DAZN (214).